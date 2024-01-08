В Волжском маршрутка №24а врезалась в КАМАЗ

Фото Я люблю Волжский/t.me
Происшествия 08.01.2024 19:03
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08.01.2024 19:03
Фото Я люблю Волжский/t.me
В Волжском маршрутка с пассажирами врезалась в КАМАЗ, который чистил дорогу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось сегодня, 8 января, на улице Карбышева в районе ТЦ «ПланетаЛето». В маршрутке №24а – огромная вмятина на месте пассажира в кабине. Повреждения микроавтобуса есть и со стороны водителя.К счастью, пострадавших в аварии нет, уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото Я люблю Волжский/t.me
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