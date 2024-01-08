Под Волгоградом ищут 60-летнего хуторянина

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о загадочном исчезновении 41-летнего жителя Волжского Эдуарда Хомина. Был обнаружен его автомобиль, но самого мужчину пока безуспешно разыскивают с 30 декабря.
Происшествия 08.01.2024 16:45
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08.01.2024 16:45
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о загадочном исчезновении 41-летнего жителя Волжского Эдуарда Хомина. Был обнаружен его автомобиль, но самого мужчину пока безуспешно разыскивают с 30 декабря.
Поисковики разыскивают мужчину, о местонахождении которого нет вестей с 19 декабря. Как сообщили V102.RU в группе Лиза Алерт, Николай Тупикин исчез из хутора Вязовка Среднеахтубинского района. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, глаза зеленые. В какой был одежде, неизвестно.Всем, кто обладает информацией о пропавшем, просьба связаться с волонтерами по телефону 89954126104.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о загадочном исчезновении 41-летнего жителя Волжского Эдуарда Хомина. Был обнаружен его автомобиль, но самого мужчину пока безуспешно разыскивают с 30 декабря.
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