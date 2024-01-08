Экономика

Росстат назвал самых богатых и бедных чиновников Волгоградской области

Экономика 08.01.2024 20:00
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08.01.2024 20:00


Новые данные о размерах зарплат волгоградских чиновников опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, размещенную в конце 2023 года, в 2022 году самыми высокооплачиваемыми из чиновников стали сотрудники органов исполнительной власти региона. Средний размер зарплаты категории этих служащих составил 65040 рублей. В 2021 году этот показатель был намного меньше – 56125 рублей. Рост за год составил 15,9%.
Сотрудники территориальных управлений федеральных органов получали в среднем 54802 рубля. Их зарплата тоже выросла по сравнению с предыдущим годом, но незначительно – всего на 5,3% (было 52036 рублей).
Меньше всего получали работники органов местного самоуправления Волгоградской области – 38644 рубля. За год средняя зарплата этой категории служащих увеличилась на 15,5% (с 33455 рублей). При этом размер средней зарплаты по экономике в регионе составлял 46690 рублей.
Любопытно, что самая большая зарплата у сотрудников органов исполнительной власти среди регионов ЮФО фиксировалась в Ростовской области. Там региональные чиновники зарабатывали в среднем 82534 рубля. За год их зарплата выросла аж на 34%. Меньше всего получали госслужащие в Севастополе – 58263 рубля (рост составил 2,7%).
Между тем, по данным Росстата, в Волгоградской области фиксируется нехватка кадров в органах власти. В частности, в территориальных управлениях федеральных ведомств укомплектованность составила 85,4% (4386 человек), в органах исполнительной власти – 93,9% (2466 человек), в органах местного самоуправления – 94% (5673 человека).
Всего же в Волгоградской области в 2022 году численность работников государственных органов (включая законодательную, исполнительную, судебную власть, прокуратуру и т.д.) и органов местного самоуправления составляла 34056 человек. Это меньше, чем было в 2021 году (34871 человек).


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