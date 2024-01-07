Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе Волгоград—Луганск увеличилось до двух

Происшествия 07.01.2024 09:50
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07.01.2024 09:50


Стали известны подробности смертельной аварии в Городищенском районе Волгоградской области, произошедшей накануне в 11.40, сообщает V102.RU. 

— По предварительной информации, 70-летний водитель за рулем автомобиля Audi A3 на 45 километре трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Mercedes ML под управлением 36-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным полицейского ведомства, водитель Audi скончался в медучреждении, куда его доставили вместе с водителем Mercedes. На месте аварии погиб 48-летний пассажир Audi A3. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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