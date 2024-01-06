Аudi и Mercedes столкнулись под Волгоградом: 1 погиб, 2 ранены

Сегодня, 6 января, под Волгоградом в результате ДТП погиб человек. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около 11.40 час на 45 км автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi А3 выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Оба водителя доставлены в больницу, а пассажир Аudi скончался на месте ДТП.
На место аварии выезжали руководство и экипажи ДПС отдела МВД России по Городищенскому району, следственно-оперативная группа.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области