Под Волгоградом нашли пропавшего мальчика

В Волжском завершились поиски 13-летнего мальчика, который сегодня, 5 января, ушел в неизвестном направлении из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, передает V102.RU.

По данным информагентства, благодаря размещенной в СМИ информации подростка удалось быстро найти. Известно, что он убегает из центра уже не в первый раз.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что мальчик в настоящее время находится в отделе полиции. В причинах его самовольного ухода предстоит разобраться инспекторам ПДН.