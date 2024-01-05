В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подростка

Полиция разыскивает 13-летнего мальчика, который сегодня, 5 января, ушел в неизвестном направлении из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Волжском Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в региональном главке полиции, до настоящего времени местонахождение подростка неизвестно.

Приметы мальчика: на вид 11 лет, рост 140-142 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза карие.

Был одет: шапка черная вязаная, куртка черная с белыми и красными пятнами разного размера в серой обводке, брюки (джинсы) светлого цвета, черные ботинки.

Особые приметы: шрам на левой стороне лба.

Всех, кто видел подростка и может помочь в его поисках, просят сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 51-15-35- дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волжскому или 02; +7 9377070077 - сотрудник полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области