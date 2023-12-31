В «Роторе» подвели итоги первого сбора

- Половину сбора пропустил Иван Пяткин из-за небольшой травмы. Повреждение голеностопа получил Даниил Арсентьев. Повреждение имелось и у Ахмедханова. По болезни пропустили несколько дней Кирилл Донцов и Юрий Завезён. Филипп Дворецков занимался по индивидуальной программе. Это последствия той травмы, которую он получил в конце года. Будем надеяться, что на втором сборе Дворецков вместе с другими травмированными встанет в строй и начнет в общей группе, — резюмировал Сергей Попков.
Андрей Дуров рассказал о ситуации с полузащитником Дэвидом Бигулаевым. Футболист уже долгое время травмирован.
- У него ситуация такая, что на данный момент в связи с полученной травмой, от которой Дэвид долгое время не может восстановиться, он не участвует в общей группе. На сборе Бигулаева нет. Ждем его восстановления. Повреждение очень серьезное и неприятное, так что желаем Дэвиду здоровья и чтобы он быстрее поправлялся, — рассказал спортивный директор.
- У нас находился один игрок на просмотре. Так называемый «лимитчик» — Никита Фадеев. Хороший парень, мы за ним следили. Скажем так, что оказался не сильнее наших ребят. Поэтому мы договорились с ним поддерживать отношения, продолжаем следить за парнем. Ему нужна игровая практика, потому что гарантии, что у нас он будет играть, нет никакой, — пояснил главный тренер.
Спортивный директор также пояснил детали зимней селекции клуба.
- Мы в этом направлении постоянно работаем. С Сергеем Николаевичем на связи. Обсуждаем кандидатуры. «Ротору» требуется усиление в атакующую линию. Могу пояснить. У нас на данный момент три места в официальной заявке, не считая списка для молодежи. Мы планируем укрепление в атакующей линии и ищем защитника-универсала. C одним из нападающих, который хорошо знаком волгоградским болельщикам, Дмитрием Лаврищевым, мы заключили контракт на полтора года. Он очень хотел вернуться. Здесь был ряд нюансов. Сложный трансфер. Мы с игроком давно на связи, но так как у него был действующий договор с другой командой, могли вступать с Лаврищевым в переговоры только за лишь за полгода до конца контракта. Рассчитываю, что Дима принесет нам пользу, - выразил надежду Андрей Дуров.
Сергей Попков добавил, что клубу удалось укрепить вратарскую позицию.
- У нас появился очень сильный голкипер Никита Чагров. Это серьёзный трансфер. Будем стараться другие позиции по возможности усилить, - заявил специалист.
- Здесь идея такая, чтобы в клубе работали люди, для которых «Ротор» не пустой звук. Они либо волгоградцы, либо имеют отношение к волгоградской команде. Сергей Николаевич главный тренер, местный специалист. Один из его помощников Владимир Файзулин — легенда волгоградского футбола. Сергеев и Андрей Никитин (тренер вратарей) волгоградцы. Яков Эрлих, специалист по физподготовке, на определенном этапе играл за «Ротор». Ещё работает у нас доктор Валерий Петрович Ткаченко, также волгоградец. У нас идеология такая, что мы работаем и по футболистам, чтобы по возможности, хотя это очень сложно из-за их действующих контрактов, они оказались в «Роторе рано или поздно, - добавил Андрей Дуров.
Сергей Попков объявил о приходе специалиста Фёдора Гаглоева на должность тренера-селекционера.
- У нас теперь вместо тренера-аналитика будет тренер-селекционер. Гаглоев играл раньше за камышинский «Текстильщик» в лучшие годы, за московское «Динамо», в Нижнем Новгороде и за «Аланию». Есть у него серьезное достижение — Гаглоев вице-чемпион Европы в составе сборной СССР среди молодежных команд. Давно его знаем, учились вместе. У Фёдора Ивановича хороший взгляд на футболистов. Очень надеемся, что он поможет нам в селекционной деятельности для усиления нужных позиций, - поделился главный тренер команды. - Ещё скажу и поводу местных футболистов. Очень хотелось бы, чтобы ребята, имеющие отношение к Волгограду, были в «Роторе». Но не всегда это удается. Нам будет противостоять Олег Николаев, играющий за «Чайку», но у него еще полтора года контракта. Кроме того, Владлен Бабаев выступает за саратовский «Сокол». Им там довольны, у него действующий договор. Мы хотели бы возвращать наших местных футболистов. Как будет такая возможность, сделаем максимум для этого.
В заключение спикеры поздравили болельщиков с Новым годом.
- Хочется обратиться к нашим фанатам и пожелать счастья, здоровья, любви. Если болеть, то только за «Ротор». Очень надеемся, что следующий год, в котором мы ставим максимальные задачи, нам принесет удачу и мы будем радоваться вместе с вами. Хорошего года всем! — выступил Сергей Попков.
Андрей Дуров также обратился к поклонникам сине-голубых.
- Наши многочисленные болельщики, поздравляем всех вас с наступающим Новом годом! Добра, здоровья, мира в следующем году. Мы вас очень ждем на нашем красавце-стадионе. Спасибо за то, что всегда поддерживаете «Ротор»! - завершил интервью спортивный директор.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Скриншоты : СК «Ротор» / youtube.com