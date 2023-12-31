Спорт

В «Роторе» подвели итоги первого сбора

Спорт 31.12.2023 10:52
0
31.12.2023 10:52


Главный тренер и спортивный директор  «Ротора» Сергей Попков и Андрей Дуров в интервью клубной пресс-службе рассказали о ходе подготовки к весеннему этапу во Второй лиге группы «Золото», сообщает V102.RU.
- Провели первый сбор в городе Крымске. Сказать, что все запланированное мы выполнили,  нельзя. По той простой причине, что группа игроков не полностью провела этот сбор. Магомедов фактически не участвовал в тренировках. Приехал с травмой. На днях ему была сделана операция. Примерно ему потребуется месяц на восстановление. Гаджимурадов отработал два с половиной дня. У него также проблемы со здоровьем, как и было в конце осеннего этапа, - отчитался главный тренер.
- Половину сбора пропустил Иван Пяткин из-за небольшой травмы. Повреждение голеностопа получил Даниил Арсентьев. Повреждение имелось и у Ахмедханова. По болезни пропустили несколько дней Кирилл Донцов и Юрий Завезён. Филипп Дворецков занимался по индивидуальной программе. Это последствия той травмы, которую он получил в конце года. Будем надеяться, что на втором сборе  Дворецков вместе с другими травмированными встанет в строй и начнет в общей группе, — резюмировал Сергей Попков.
Андрей Дуров рассказал о ситуации с полузащитником Дэвидом Бигулаевым. Футболист уже долгое время травмирован.
- У него ситуация такая, что на данный момент в связи с полученной травмой, от которой Дэвид долгое время не может восстановиться, он не участвует в общей группе. На сборе Бигулаева нет. Ждем его восстановления. Повреждение очень серьезное и неприятное, так что желаем Дэвиду здоровья и чтобы он быстрее поправлялся, — рассказал спортивный директор.

Сергей Попков подвел итоги начального этапа подготовки к сезону.
- Первый сбор всегда непростой. Здесь объемные нагрузки. После отпуска тяжело входить, поэтому я благодарен ребятам, что они это выполнили. Помимо всего, мы посмотрели достаточную группу молодежи. Не могу сказать, что полностью удовлетворен их работой, но шансы даем всем. В заключительный день был игровой спарринг c командой из Краснодарского края. Получили много информации, тем самым завершили первый сбор. Очень важная работа была проведена. Надеюсь, что это пойдет в плюс.  Это был обычный товарищеский матч, когда мы дали возможность поиграть всем два тайма разными составами. Ребята находились под большими нагрузками, поэтому феерии мы не ожидали. Тем не менее, важно было понять, как футболисты действуют в такой экстремальной ситуации. Особенно это касается молодежи и вернувшихся из аренды Трифонова и Шаталова, — считает наставник сине-голубых.
- У нас находился один игрок на просмотре. Так называемый «лимитчик» — Никита Фадеев. Хороший парень, мы за ним следили. Скажем так, что оказался не сильнее наших ребят. Поэтому мы договорились с ним поддерживать отношения, продолжаем следить за парнем. Ему нужна игровая практика, потому что гарантии, что у нас он будет играть, нет никакой, — пояснил главный тренер.

Андрей Дуров поведал о деталях второго сбора.
- Начнем 4 января там же, в Крымске. Праздники еще не закончатся, а команда выходит и начинает работать до 12-го числа. На 8-е января и на заключительный день сборов запланированы два спарринга. На 12-е января стоит встреча командой «Виста». Предварительная договоренность есть. Второй оппонент ещё уточняется, - пояснил спикер.
Спортивный директор также пояснил детали зимней селекции клуба.
- Мы в этом направлении постоянно работаем. С Сергеем Николаевичем на связи. Обсуждаем кандидатуры. «Ротору» требуется усиление в атакующую линию. Могу пояснить. У нас на данный момент три места в официальной заявке, не считая списка для молодежи. Мы планируем укрепление в атакующей линии и ищем защитника-универсала. C одним из нападающих, который хорошо знаком волгоградским болельщикам, Дмитрием Лаврищевым, мы заключили контракт на полтора года. Он очень хотел вернуться.  Здесь был ряд нюансов. Сложный трансфер. Мы с игроком давно на связи, но так как у него был действующий договор с другой командой,  могли вступать с Лаврищевым в переговоры только за лишь за полгода до конца контракта. Рассчитываю, что Дима принесет нам пользу, - выразил надежду Андрей Дуров.
Сергей Попков  добавил, что клубу удалось укрепить вратарскую позицию.
- У нас появился очень сильный голкипер Никита Чагров. Это серьёзный трансфер. Будем стараться другие позиции по возможности усилить, - заявил специалист.

Наставник сине-голубых прокомментировал перестановки в тренерском штабе.
- Олег Сергеев  знаком болельщикам «Ротора». Он коренной волгоградец. После выступления за сине-голубых в игровой карьере Сергеев перешёл в ЦСКА и становился чемпионом СССР. Вызывался в сборную страны. Это высококвалифицированный футболист, который добился многих высот. После этого работал главным тренером и помощником. Хотим, чтобы как можно больше местных специалистов привлекалось в «Ротор», - прокомментировал главный тренер.
- Здесь идея такая, чтобы в клубе работали люди, для которых «Ротор» не пустой звук. Они либо волгоградцы, либо имеют отношение к волгоградской команде. Сергей Николаевич главный тренер, местный специалист. Один из его помощников Владимир Файзулин — легенда волгоградского футбола. Сергеев и Андрей Никитин (тренер вратарей) волгоградцы. Яков Эрлих, специалист по физподготовке, на определенном этапе играл за «Ротор». Ещё работает у нас доктор Валерий Петрович Ткаченко, также волгоградец. У нас идеология такая, что мы работаем и по футболистам, чтобы по возможности, хотя это очень сложно из-за их действующих контрактов, они оказались в «Роторе рано или поздно, - добавил Андрей Дуров.  
Сергей Попков  объявил о приходе специалиста Фёдора Гаглоева на должность тренера-селекционера.
- У нас теперь вместо тренера-аналитика будет тренер-селекционер. Гаглоев играл раньше за камышинский «Текстильщик» в лучшие годы, за московское «Динамо», в Нижнем Новгороде и за «Аланию». Есть у него серьезное достижение — Гаглоев вице-чемпион Европы в составе сборной СССР среди молодежных команд. Давно его знаем, учились вместе. У Фёдора Ивановича хороший взгляд на футболистов. Очень надеемся, что он поможет нам в селекционной деятельности для усиления нужных позиций, - поделился главный тренер команды.  - Ещё скажу и поводу местных футболистов. Очень хотелось бы, чтобы ребята, имеющие отношение к Волгограду, были в «Роторе». Но не всегда это удается. Нам будет противостоять Олег Николаев, играющий за «Чайку», но у него еще полтора года контракта. Кроме того, Владлен Бабаев выступает за саратовский «Сокол». Им там довольны, у него действующий договор. Мы хотели бы возвращать наших местных футболистов. Как будет такая возможность, сделаем максимум для этого.
В заключение спикеры поздравили болельщиков с Новым годом.
- Хочется обратиться к нашим фанатам и пожелать счастья, здоровья, любви. Если болеть, то только за «Ротор». Очень надеемся, что следующий год, в котором мы ставим максимальные задачи, нам принесет удачу и мы будем радоваться вместе с вами. Хорошего года всем! — выступил  Сергей Попков.
Андрей Дуров также обратился к поклонникам сине-голубых.  
- Наши многочисленные болельщики, поздравляем всех вас с наступающим Новом годом! Добра, здоровья, мира в следующем году. Мы вас очень ждем на нашем красавце-стадионе. Спасибо за то, что всегда поддерживаете «Ротор»! -  завершил интервью спортивный директор.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Скриншоты : СК «Ротор» / youtube.com
 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.12.2023 15:53
Спорт 29.12.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2023 19:29
Спорт 28.12.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2023 08:49
Спорт 28.12.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 21:01
Спорт 27.12.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 19:16
Спорт 27.12.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 14:36
Спорт 27.12.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 12:45
Спорт 27.12.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2023 09:46
Спорт 26.12.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2023 21:11
Спорт 25.12.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2023 12:57
Спорт 25.12.2023 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 19:58
Спорт 23.12.2023 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 17:51
Спорт 23.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 09:21
Спорт 23.12.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 21:04
Спорт 21.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 19:23
Спорт 21.12.2023 19:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:52
В Волгограде «паровозик» из попавших в ДТП машин попал на видеоСмотреть фотографии
12:16
Ночное новогоднее богослужение пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Загорелось в ночь: в Волгограде пожар уничтожил несколько дачСмотреть фотографии
11:16
Волгоградским военным дадут поспать после встречи Нового годаСмотреть фотографии
10:52
В «Роторе» подвели итоги первого сбораСмотреть фотографии
09:58
Волгоградских родителей предупредили об опасности детского шампанскогоСмотреть фотографии
09:23
«На 7 рублей за день?»: цены на молочку в Волгограде резко выросли перед Новым годомСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области пособие для бедных подняли до 245 рублейСмотреть фотографии
07:59
Правительство РФ ограничило размер пени за просрочку квартплаты в 2024 годуСмотреть фотографии
00:18
Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в БелгородеСмотреть фотографии
21:15
Какая погода ждет Волгоград и область на Новый годСмотреть фотографии
20:32
Проглотившего гвоздь еле живого малыша эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
19:33
Популярна не только Москва: в аэропорту озвучили самые востребованные направления у туристовСмотреть фотографии
18:35
Опрос «Высоты 102»: волгоградцы оценили шансы на победу над коррупцией в новом годуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Волгоградцам предложили охотиться на летучих мышей в подъездахСмотреть фотографии
15:47
Более полумиллиона россиян поддержали самовыдвижение ПутинаСмотреть фотографии
14:37
Паспортные столы и МРЭО изменили режим работы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:35
Бочаров напомнил подчиненным о круглосуточной работе в праздникиСмотреть фотографии
12:46
Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властейСмотреть фотографии
11:55
Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадалиСмотреть фотографии
11:41
Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыхаСмотреть фотографии
10:43
Директор интерната для слепых детей под Волгоградом попалась на «мертвых душах»Смотреть фотографии
09:15
Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снегеСмотреть фотографии
08:51
Жена депутата Госдумы получила повышение в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
Полицейские спасли заблудившегося в метель жителя Саратовской областиСмотреть фотографии
21:20
«Лучше не пить»: волгоградский врач советует встретить Новый год без алкоголяСмотреть фотографии
20:42
В Волжском нашли вандалов, разгромивших кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
«Ситиматик-Волгоград» требует со школы Слуцкого почти 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде и Волжском после праздников отключат 20 телеканаловСмотреть фотографии
18:51
Махинации с госконтрактами на 80 млн вскрыли в российском регионеСмотреть фотографии
 