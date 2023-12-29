Расследования

В Волжском нашли вандалов, разгромивших кофейный аппарат

Расследования 29.12.2023 20:42
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29.12.2023 20:42


Полиция установила личности вандалов, которые пять дней назад  нокаутировали, а потом повалили уличный кофейный аппарат в городе Волжском Волгоградской области. 

Как сообщили V102.RU в администрации города, молодые люди, которые являются совершеннолетними, будут привлечены к ответственности за содеянное. Им также предстоит выплатить сумму ущерба.

Напомним, происшествие случилось 24 декабря в двенадцатом часу ночи в сквере на площади Труда,19. Молодые парни по очереди сначала били кулаками и ногами по аппарату, а потом один из них свалил кофейную машину на землю. Только после этого довольная компания пошла дальше.

Это происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения, что и помогло задержать вандалов.


Известно, что парням по 19 лет. В момент атаки на кофеаппарат они находились в состоянии опьянения.

Видео: Открытый Волжский / VK.com

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