Росстат насчитал волгоградцам средние зарплаты в 49 тысяч

Между тем, по уровню средней зарплаты за октябрь Волгоградская область оказалась на четвертом месте среди регионов ЮФО. Больше всех, как указывает Росстат, зарабатывают жители Краснодарского края – 56333 рубля. На втором месте расположилась Ростовская область – 53087 рублей. Тройку лидеров в ЮФО замкнула Астраханская область с показателем 50482 рубля.
Между тем, по уровню средней зарплаты за октябрь Волгоградская область оказалась на четвертом месте среди регионов ЮФО. Больше всех, как указывает Росстат, зарабатывают жители Краснодарского края – 56333 рубля. На втором месте расположилась Ростовская область – 53087 рублей. Тройку лидеров в ЮФО замкнула Астраханская область с показателем 50482 рубля.
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