Экономика

Росстат насчитал волгоградцам средние зарплаты в 49 тысяч

Экономика 28.12.2023 16:06
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28.12.2023 16:06


Средняя зарплата жителей Волгоградской области в 2023 году по версии Росстата все время пребывала в стадии роста и в октябре 2023 года увеличилась до 49055 рублей. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовало накануне федеральное ведомство. В Росстате утверждают, что средняя зарплата волгоградцев в октябре этого года выросла по сравнению с октябрем 2022 года на 15,6%, а по отношению к сентябрю – на 2,1%. А по итогам января-октября 2023 года она составила 47621 рубль.
Между тем, по уровню средней зарплаты за октябрь Волгоградская область оказалась на четвертом месте среди регионов ЮФО. Больше всех, как указывает Росстат, зарабатывают жители Краснодарского края – 56333 рубля. На втором месте расположилась Ростовская область – 53087 рублей. Тройку лидеров в ЮФО замкнула Астраханская область с показателем 50482 рубля.

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