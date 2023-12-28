В Волгограде из-за упавшего дерева трамваи пустили через кольца

Сильный ветер сегодня, 28 декабря, внес коррективы в работу трамваев в Волгограде, передает V102.RU.

- В 9.20 в Дзержинском районе на пересечении улиц Двинской и Каспийской в результате резких порывов ветра произошло падения сухостойного дерева на трамвайные пути, - сообщили в администрации.

Работы по освобождению трамвайного полотна проводят сотрудники АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Им простоит распилить дерево, чтобы освободить движение трамваям.

В мэрии сообщили, что в настоящее время трамвайное движение организовано через резервные разворотные кольца.

Фото из архива ИА «Высота 102»