Два грузовика и пассажирская «ГАЗель» столкнулись на трассе под Волгоградом

Сегодня, 25 декабря, на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области столкнулись два грузовика и пассажирская «ГАЗель», передает V102.RU. По информации медицинской службы, бригада скорой помощи выехала на экстренный вызов о ДТП, которое произошло около 11:00 на 886 км трассы в Иловлинском районе Волгоградской области.





- Произошло столкновение двух грузовых автомобилей и микроавтобуса «ГАЗель». Пострадавшему водителю «ГАЗели» 1969 г.р. была оказана помощь на месте. От госпитализации он отказался, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».





Водителям «КамАЗа» и «МАЗа» 1971 и 1976 года рождения соответственно медицинская помощь была оказана на месте происшествия. От госпитализации они отказались.

Фото: ГБУЗ «КССМП»