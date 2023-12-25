В микрорайоне Волгограда нашли мертвой школьницу и ее сожителя





В Дзержинском районе Волгограда выясняют обстоятельства смерти двоих молодых людей, тела которых были обнаружены в минувшие выходные в одной из квартир жилого дома на ул. 51-й Гвардейской дивизии.

Как стало известно ИА «Высота 102», несмотря на свой еще юный возраст – девушка училась в вечерней школе, а молодой человек на третьем курсе техникума, они проживали совместно. Что стало причиной их смерти, предстоит выяснить экспертам.

– Не исключено, что молодые люди могли скончаться в результате употребления запрещенного вещества, – сообщил информагентству собственный источник. – Тела девушки и парня направлены на экспертизу.

Напомним, на минувшей неделе также в Жилгородке в одной из квартир нашли мертвым 17-летнего юношу.