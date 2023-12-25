Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под Волгоградом

Дорожное происшествие, в котором погибли два человека, произошло в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне днем на 173 км автодороги «Михайловка – Серафимович - Суровикино» столкнулись «ВАЗ-21124» и Mazda.





- По предварительным данным, 61-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda, - сообщили в главке.

От полученных травм скончались водитель и 57-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водитель иномарки и его 61-летний пассажир доставлены в медучреждение.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области