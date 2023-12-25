Сотрудники транспортной полиции в Волгоградской области пресекли кражу 500 килограммов лома черных металлов из грузового поезда. Как сообщили V102.RU в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, это произошло на железнодорожной станции Бердия Приволжской железной дороги в Иловлинском районе.

Установлено, что местный житель днем из полувагона грузового поезда сбросил лом на железнодорожный откос, а затем собрал и перенес в сторону от железнодорожного полотна. Однако ничего больше он сделать не успел, так как был задержан. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 14 тысяч рублей.

Отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК (Кража). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.