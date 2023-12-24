Отравившегося вейпом подростка спасают в Волгограде

В Волгоград накануне транспортировали из Дубовского района подростка, отравившегося при курении вейпа, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Пацану 16 лет. Покурил вейп, модно же сейчас. С сильным отравлением привезли в центральную районную больницу. В итоге забрали в Волгоград, в комплекс, — пояснил источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос пояснили, что подросток находится под наблюдением в отделении острых отравлений.

— Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, — добавили в облздраве.

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области ранее предупреждали об угрозе вейпов, провоцирующих болезнь EVALI, которая приводит к разрушению легких. В территориальном управлении ведомства отметили, что под особой угрозой подростки, так как сейчас в России 40% школьников периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами и парят вейпы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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