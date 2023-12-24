Происшествия

Автобус № 6 у вокзала в Волгограде окружили машины экстренных служб: видео

Происшествия 24.12.2023 10:29
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24.12.2023 10:29


Читатели V102.RU прислали в редакцию видео, снятое сегодня, 24 декабря, напротив железнодорожного вокзала в центре Волгограда. На кадрах видно скопление машин полиции, скорой и МЧС у автобуса № 6. 



— Водитель был на месте. В салон автобуса зашли полицейские. На улице остался, сопровождавший их человек в штатском. Правоохранители осматривали сиденья, расположенные сразу за кабиной водителя, — рассказали очевидцы. 


Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области. Подробности происшествия уточняются.  


Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»  

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