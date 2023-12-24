Читатели V102.RU прислали в редакцию видео, снятое сегодня, 24 декабря, напротив железнодорожного вокзала в центре Волгограда. На кадрах видно скопление машин полиции, скорой и МЧС у автобуса № 6.





— Водитель был на месте. В салон автобуса зашли полицейские. На улице остался, сопровождавший их человек в штатском. Правоохранители осматривали сиденья, расположенные сразу за кабиной водителя, — рассказали очевидцы.





Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области. Подробности происшествия уточняются.





Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»