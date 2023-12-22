Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонии

Перед судом в Волгограде предстанут две девушки, которые в ноябре текущего года прикурили сигареты от Вечного огня на Аллее Героев, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, девушки обвиняются по ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения в составе группы лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, две жительницы Волгограда 21 и 24 лет примерно в полночь 15 ноября подошли к объекту культурного наследия федерального значения «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда». Находясь возле зажженного Вечного огня они прикурили от пламени сигареты, тем самым осквернив данное место захоронения, считает следствие.

Вину девушки полностью признали и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело находилось в производстве ОД ОП №4 УМВД России по г. Волгограду. Материалы переданы для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №117 Центрального судебного района Волгограда.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области