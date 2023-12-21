Происшествия

«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедии

Происшествия 21.12.2023 17:08
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21.12.2023 17:08


Семья волгоградки, которая погибла под колесами BMW, ищет свидетелей трагедии, произошедшей 19 декабря на ул. Электролесовская. Как рассказала V102.RU дочь погибшей Елены Алина, ее мама в тот вечер возвращалась домой с работы.

Мама шла к трамвайной остановке, переходила дорогу, – вспоминает  Алина. – В том месте на первой полосе собираются в ряд машины, водители которых планируют поворачивать. Маму сбил автомобиль, который мчался по второй полосе – он не остановился перед переходом. Мама умерла сразу.

По словам девушки, видеокамеры не зафиксировали момент смертельного наезда. Поэтому родные погибшей женщины просят откликнуться свидетелей произошедшего – в частности, водителей, проезжавших 19 декабря в районе 18-00 ч. по ул. Электролесовская.

Мы очень надеемся, что у кого-то из водителей видеорегистратор записал это ДТП, – говорит Алина. – Просим всех, кто может нам помочь, обращаться по телефону 8-961-073-61-89.

У погибшей 41-летней Елены остались двое детей. Алине – 17 лет, ее младшему брату – 9. 

По информации семьи, в отношении водителя, сбившего насмерть Елену, начаты следственные действия. По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем BMW в момент ДТП был трезвым.

Напомним, о произошедшей трагедии ранее сообщало V102.RU. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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