Происшествия

В Волгограде на ул. Электролесовской насмерть сбили женщину

Происшествия 19.12.2023 21:40
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19.12.2023 21:40




В Волгограде на ул. Электролесовской сегодня погибла женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в 18-00 ч. 
Автомобиль BMW наехал на пешехода, в результате 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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