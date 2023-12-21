МВД начало проверку после угроз в родительском чате школы Волжского





Полицейские начали проверку после публикации в соцсетях видео из родительского чата школы №24 Волжского. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области.

На видео записан монолог молодого мужчины, который нецензурной бранью описывает ситуацию, произошедшую с его сыном, учеником 1 класса «Д», и угрожает всем виновным в создании этой ситуации. В переводе на литературный язык – кто-то из детей в школе разобрал ручку сыну «героя» видео. В результате, как следует из эмоциональной речи мужчины, вся семья сидела полвечера и собирала ручку школьника. Окончание повествования отец ребенка «украсил» угрозами в адрес разбирателя ручки и его родителей.

Пользователи активно комментируют размещенное в социальных сетях видео. У кого-то оно вызывает смех и шутки, однако некоторых оно шокировало. Кто-то даже требует изолировать опасного мужчину от общества. Подключились и родители детей, знакомых с ситуацией. Так, они утверждают, что никто из одноклассников мальчика не посягал на его ручку, а сломал он ее сам.



Напомним, 23 октября 2020 года в Волгограде произошла трагедия из-за ссоры в родительском чате. Арсен Мелконян устроил разборки в здании банка с Романом Гребенюком. В результате Роман Гребенюк погиб, а Мелконян был осужден.

Видео Ящик Пандоры/t.me

Фото школы №24 VK.com