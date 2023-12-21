В Волгограде маршруты трамваев №3 и 4 сократили из-за подмыва путей

Происшествия 21.12.2023 10:07
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21.12.2023 10:07
В Волгограде на улице Шефской в Советском районе в ходе утренней проверки состояния трамвайного полотна сотрудниками муниципального предприятия был выявлен подмыв путей. Как пояснили V102.RU в администрации города, в результате принято решение пустить трамваи №№3 и 4 в измененных границах с разворотом на ул. Мончегорской.На месте размыва в настоящее время работают муниципальные службы. Предварительно известно, что причиной происшествия стала авария на водопроводных сетях 500 мм.
Водопровод, по информации мэрии, принадлежит частному застройщику трех высотных домов, который не поставил их на баланс и, соответственно, должным образом не обслуживал. На время проведения работ по устранению протечки на сетях эти три дома могут временно остаться без водоснабжения.
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