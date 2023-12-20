Экосовет при Волгоградской областной думе сегодня, 20 декабря, подвел итоги своей работы за год. За прошедшие годы Экологический совет, созданный по инициативе губернатора Андрея Бочарова, прочно закрепил за собой статус важнейшей площадки, где обсуждаются и решаются самые актуальные экологические проблемы региона.

— Сегодня мы можем сказать, что Экосовет успешно справляется с поставленными задачами. Его авторитет постоянно растет, и это не может не радовать. Ярким примером высокого доверия, которое оказывает руководство области Экологическому совету, может служить тот факт, что в июле этого года именно нам было поручено изучить вопрос об экологической ситуации в сфере обращения с отходами, сложившейся на территории Волгоградской области, и дать свои рекомендации. И именно на основе рекомендаций Экосовета было принято решение о смене регионального оператора по обращению с ТКО, — отметила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева.

В этом году Экосовет продолжил осуществлять общественный контроль за реализацией на территории региона мероприятий нацпроекта «Экология» и региональных природоохранных программ. Регулярные отчеты профильных органов исполнительной власти, сигналы от надзорных ведомств, выезды в районы области — кабинетной работе члены Экосовета всегда предпочитали непосредственно работу в «полях».





Из 24-х проведенных в этом году заседаний и 30-ти рабочих совещаний почти половина имели формат выездов непосредственно на места. Одним из запоминающихся стал облет территорий восьми районов Волгоградской области на самолете Ан-2. Члены Экосовета и непосредственно Ирина Соловьева с высоты птичьего полета оценивали состояние лесов, а также реализацию мероприятий регпроекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».

По поручению главы региона Андрея Бочарова Экосовет находится в постоянном контакте с промышленными предприятиями области по вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий. Так, в уходящем году члены совета побывали на производственных площадках Волжского трубного завода, ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и АО «Себряковцемент».

Также в центре внимания Экосовета — поэтапное решение проблем рек Донского бассейна. После того, как российское правительство утвердило «дорожную карту» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года, Экологический совет взялся за общественный контроль мероприятий по расчистке рек и других водных объектов, вплоть до полного завершения работ.





Особое внимание при этом уделяется принятию в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений, соблюдению юрлицами, ИП, сельхозтоваропроизводителями и гражданами норм о запрете распашки земель и выпаса сельскохозяйственных животных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Экосовет часто организует акции, которые вызывают большой общественный резонанс. Среди них и рейды по районам области в поисках нерадивых владельцев сезонных теплиц, которые нарушают природоохранное законодательство, и встречи с жителями по ситуации вокруг возведения третьей очереди мостового перехода через Волгу. Также отрабатывались наиболее «острые» вопросы, касающиеся вывоза мусора. Члены Экосовета не забывали и помощи приютам для бездомных животных.

Экологический совет можно по праву назвать эффективной площадкой, где обратившиеся граждане получают качественную обратную связь. На основе информации от ученых и экспертов, готовятся рекомендации для профильных ведомств, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. К Экосовету прислушиваются природоохранные и контролирующие структуры, органы местного самоуправления.





Предложения Экологического совета включены в перечень рекомендаций «парламентского часа», посвященного вопросам сохранения и использования водных объектов на территории области, и поддержаны всеми депутатами.

Важным направлением деятельности является работа с общественностью. Вместе с общественниками, эковолонтерами и активными волгоградцами члены Экосовета высаживают деревья, убирают территории от мусора, участвуют в других природоохранных акциях.

— Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность и необходимость активной вовлеченности граждан в решение экологических проблем. И мы строим свою деятельность в тесном взаимодействии с общественностью, используя различные формы привлечения граждан к нашей работе. Это и проведение в муниципальных образованиях общественных обсуждений, в ходе которых мы вместе со специалистами рассказываем о реализуемых в регионе экологических мероприятиях и проектах, даем возможность жителям задать вопросы, получить на них компетентные ответы. Тем самым мы способствуем реализации их конституционного права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды на территории, где они проживают. Такой подход в работе востребован, и мы его будем продолжать, — сказала Ирина Соловьева.





Отмечается, что в ходе сегодняшней встречи свои доклады о проделанной работе озвучили председатели всех постоянных комиссий Экосовета. Соловьева в ответном слове выразила благодарность всем участникам заседания за вклад в решение экологических проблем и выразила надежду на дальнейшую плодотворную работу по охране окружающей среды.

Фото: Волгоградская облдума

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