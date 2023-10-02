Депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева назвала стратегическим приоритетом для Волгоградской области охрану окружающей среды. При этом, отмечает глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, на решение копившихся десятилетия проблем необходимо время.

Напомним, что ключевые нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и предотвращения экологически вредного воздействия на человека и среду его обитания, были приняты в Волгоградской области в конце 90-х – начале 2000-х. Это, к примеру, законы «Об охране окружающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы», «Об экологической безопасности на территории Волгоградской области», «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области», а также ряд законов о создании на территории региона природных парков. В 2008 году были приняты законы «Об использовании лесов на территории Волгоградской области», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Волгоградской области».

Новый импульс природоохранная деятельность в регионе получила в 2014 году. Губернатор Андрей Бочаров обозначил вопросы экологии одними из приоритетных. По инициативе главы региона был создан Экологический совет при Волгоградской областной думе. В состав совета вошли представители научного сообщества, контрольно-надзорных, природоохранных и правоохранительных органов, общественники. Кроме того, в регионе регулярно проходят «парламентские часы» по вопросам экологии в рамках заседаний Волгоградской областной думы.

За несколько лет Экологический совет стал эффективной площадкой, консолидирующей усилия власти, общественности, бизнеса и науки в вопросах экологии. Важно и то, что Экосовету удалось наладить обратную связь с населением. На новый уровень вышла работа по экопросвещению. При активном участии Экологического совета в регионе была проведена масштабная акция - Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе». Проект стал беспрецедентным по охвату образовательных учреждений - свыше 700 школ и детских садов. По итогам акции Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и пятое в России. Деятельность Экосовета изменила отношение к вопросам охраны окружающей среды и со стороны промышленного сектора – для общественности открыли свои двери крупные предприятия, активизировалась работа по переходу на наилучшие доступные технологии.

В шестом созыве в структуре областной Думы впервые был создан комитет по охране окружающей среды и природопользованию. Отдельное внимание профильный парламентский комитет уделяет взаимодействию с органами местного самоуправления. Экологические вопросы обсуждаются, в том числе в ходе совместных выездных совещаний комитета и Экосовета, которые проходят в муниципальных районах.

– Согласно федеральному законодательству ведение природоохранной деятельности – это полномочия не только федеральных и региональных органов власти, но и органов местного самоуправления, – отметила Ирина Соловьева. – Именно администрации поселений, районов лучше всего знают о существующих экологических проблемах на местах. Очень важно, чтобы они работали на опережение, способствовали выявлению нарушений, не дожидаясь жалоб и обращений граждан. Деятельность местных властей должна быть направлена на реализацию конституционного права каждого человека на благоприятную окружающую среду.

В 2019 году Волгоградская область включилась в реализацию нацпроекта «Экология».

Последние пять лет в Волгоградской области особое значение уделяется сохранению водных объектов. Волгоградская область провела инвентаризацию рек и подготовила перечень водных объектов для оздоровления общей протяженностью почти 500 километров. В 2023 году уже стартовала расчистка притока Дона – реки Медведица, ведется проектирование аналогичных работ на реке Иловля.

Напомним, что в 2020 году на межрегиональной конференции в Волгодонске губернаторы Волгоградской и Ростовской областей выступили с инициативой разработки комплексной стратегии по сохранению и оздоровлению экосистемы Дона и Цимлянского водохранилища. В 2021 году план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона до 2030 года был утвержден председателем Правительства РФ.

Не остаются без внимания профильного комитета и Экосовета и такие актуальные вопросы, как ликвидация свалок, деятельность регоператора в сфере ТКО.

– Мы понимаем, что все экологические проблемы в одночасье решить невозможно, поскольку они накапливались десятилетиями. Главное, чего мы достигли: охрана окружающей среды стала для нашей области стратегическим приоритетом. Жизненную важность этого вопроса осознали не только органы власти, но и жители региона. Консолидация общества произошла – и это ключевой момент. Только общими усилиями мы сможем обеспечить экологическое благополучие нашего любимого края, – подчеркивает Ирина Соловьева.



