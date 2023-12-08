



Члены Экологического совета совместно с экологами и общественниками посетили два приюта для бездомных животных в Волгограде и области – приют «Лисёна» в Среднеахтубинском районе и МКП «Горпитомник». Основное внимание в ходе поездки было уделено выполнению здесь правил содержания животных и соблюдению экологических норм.

Как рассказали участники поездки, за прошедший год в обоих приютах многое изменилось в лучшую сторону – за собаками осуществляется уход, их вакцинируют, стерилизуют, увеличивается количество вольеров, в том числе закрытых. Однако остаются пока еще и проблемные места в работе приютов. В частности, соблюдение приютами экологических норм. Так, например, особенно частников выездного совещания интересовала утилизация жидких бытовых отходов, а также медицинских и бытовых отходов.

– У приютов остается еще много недоработок. Наша задача – помочь зоозащитникам навести необходимый порядок. По итогам выездного совещания мы сформируем свои рекомендации, которые обсудим вместе с представителями приютов и органов местного самоуправления на площадке Волгоградской областной думы, – отметила руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева.





Еще одна острая тема, которую обсудили накануне экологи и общественники, – содержание домашних животных. В Волгоградской области зарегистрировано 86 000 домашних питомцев, однако на деле эта цифра значительно больше. Как было отмечено в ходе совещания, большинство хозяев животных до сих пор не в курсе того, что действующими Правилами содержания домашних животных в Волгограде определены допустимые места для прогулок с собаками. Также далеко не все знают, что в государственных ветлечебницах проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства.

– Экосовет рекомендовал областному комитету ветеринарии и органам местного самоуправления усилить информационную и разъяснительную работу с населением. Потому что без участия граждан, их ответственного отношения, навести порядок в вопросе обращения с животными будет затруднительно, – сообщила Ирина Соловьева.

Напомним, что регулирование численности бездомных животных в Волгоградской области ведется при поддержке из областного бюджета.

– Одним из важных результатов этого стала стабилизация ситуации – количество безнадзорных собак ежегодно сокращается примерно на две тысячи особей, – заявляют в Волгоградской областной думе.