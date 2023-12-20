В ГД могут подготовить законопроект о химической кастрации педофилов





Депутаты Государственной думы РФ готовы проработать поправки в федеральное законодательство, предполагающие ужесточение мер в отношении граждан, осужденных за педофилию. Так, в частности, сообщает «Парламентская газета», инициативы парламентариев касаются пожизненного ограничения свободы после освобождения из колонии и обязательной химической кастрации преступников.

Депутаты Госдумы уверены, что за освободившимися из мест лишения свободы педофилами необходимо следить до конца их дней. Для этого предлагается ввести такую меру как пожизненное ношение специальных браслетов. Ничего иного, говорит Нина Останина, до сих пор не предложили. «На лбу педофилу не напишешь, кто он есть», подчеркнула она.

– Я не думаю, что нам пойдет, например, вывешивать на подъезде дома фамилию педофила. Пострадает не столько он сам, сколько его семья. А я буду вносить в правительственный законопроект поправки ко второму чтению по поводу этих браслетов, – прокомментировала Останина, добавив также, что имеет смысл пересмотреть и вопрос о химической кастрации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в свою очередь отметил, что институт административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в России сегодня не совершенен. Например, совершившим преступления в нетрезвом виде судом запрещается посещать питейные заведения. В случае с педофилами подобных ограничений нет.

– Поэтому целесообразно одновременно с введением запрета о посещении детских учреждений проработать вопрос о фиксации факта такого нарушения и ужесточения ответственности. А также вернуться к рассмотрению вопроса о химической кастрации педофилов, — подытожил Выборный.