Здравоохранение

Младенцы в Волгоградской области стали умирать в 2 раза реже

Здравоохранение 19.12.2023 13:21
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19.12.2023 13:21


Младенческая смертность в Волгоградской области за последние 10 лет снизилась почти в 2 раза. Об этом V102.RU сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- По итогам 2022 года показатель младенческой смертности составил 4,8 промилле, - рассказали в облздраве. - В 2013 году показатель младенческой смертности составлял 9,9 промилле.

За 10 месяцев текущего года младенческая смертность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6,4%. Как ранее сообщалось со ссылкой на данные Росстата, в январе-октябре 2023 года умерли 58 малышей, тогда как в прошлом году – 68. 

В облздраве констатируют, что региональный показатель младенческой смертности ниже, чем средний по Российской Федерации и по ЮФО.

В Волгоградской области для снижения этого показателя предпринимается комплекс мер, в числе которых обследование беременных женщин и скрининговая диагностика на выявление пороков развития плода, направление для родоразрешения в учреждения с учетом состояния здоровья женщины, скринингового обследования новорожденных в условиях родильных домов, своевременное выявление и постановка на диспансерное наблюдение детей с заболеваниями и многое другое. Также решается задача по развитию реанимационно-консультативной помощи. 

Для сопровождения беременных созданы межрайонные окружные кабинеты, где проводится биохимический и первый УЗИ-скрининг. Внедрена передовая диагностика врожденных пороков развития плода. В областном перинатальном центре № 2 открыт симуляционный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Волгоградского медуниверситета для обучения врачей практическим навыкам. На базе этого же учреждения действует дистанционный консультативный центр.

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