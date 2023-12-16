



В Волгоградской области за январь-октябрь 2023 года снизилась младенческая смертность. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за этот период умерли 58 малышей, тогда как в прошлом году – 68. Снижение младенческой смертности составило 14,7%. В Волгоградской области за январь-октябрь 2023 года снизилась младенческая смертность. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, за этот период умерли 58 малышей, тогда как в прошлом году – 68. Снижение младенческой смертности составило 14,7%.

При этом ситуация с рождаемостью в регионе остается напряженной. В этом году в Волгоградской области родились 14029 детей, или на 718 младенцев меньше, чем в 2022 году. Рождаемость снизилась на 4,9%. Среди регионов ЮФО самые низкие темпы падения рождаемости – в Калмыкии (0,1%). При этом стали меньше рожать во всех субъектах ЮФО.Смертность в Волгоградской области продолжает снижаться. В январе-октябре ушли из жизни 26215 человек, что на 2443 меньше, чем в 2022 году. Смертность упала на 8,5%. Лучше всего этот показатель в Адыгее – 16,4%.Тем не менее естественная убыль населения Волгоградской области в этом году составила 11950 человек.