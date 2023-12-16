Расследования

РИА: бывшую журналистку из Волгограда обвинили в спонсорстве легиона «Свобода России»*

Расследования 16.12.2023 21:06
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16.12.2023 21:06


Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона «Свобода России»*, свидетельствуют проанализированные РИА Новости данные.
На сайте легиона «Свобода России»* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02". На портале также утверждается, что его создавали "журналисты для журналистов". В частности, там говорится, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ.
- Более 900 реципиентов (с 24 февраля 2022 года) получили помощь от Фонда 2402. Из них более 20 редакций украинских изданий обеспечены бронежилетами и шлемами, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров получили средства защиты и техническое оборудование для работы в опасных условиях, — говорится на сайте.
Соучредитель и исполнительный директор фонда — родившаяся в России, а в 2015 году получившая украинское гражданство журналист, телеведущая и основатель украинского издания «Заборона медиа» (переводится как «Запрет медиа») Катерина Сергацкова. Согласно данным из открытых источников, она покинула постсоветскую республику в 2020 году из-за якобы поступивших в ее адрес угроз. Еще один соучредитель организации — медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович. Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.
Интересно, что Екатерина Сергацкова, сообщает V102.RU, родилась в Волгограде, закончила Волгоградский государственный университет, впоследствии работала в ряде волгоградских СМИ, в частности, возглавляла редакцию газеты «Хронометр», а также трудилась корреспондентом изданий «МК в Волгограде» и «АиФ-Волгоград». В 2010 году она уехала из Волгограда в Крым, в 2015 году после получения украинского гражданства отказались от российского.
Справка. В феврале Верховный суд РФ признал легион «Свобода России»* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, «Легион»* создан на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов». Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников организации  в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1.
* Запрещенная в России террористическая организация


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