



Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона «Свобода России»*, свидетельствуют проанализированные РИА Новости данные. Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона «Свобода России»*, свидетельствуют проанализированные РИА Новости данные.

На сайте легиона «Свобода России»* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02". На портале также утверждается, что его создавали "журналисты для журналистов". В частности, там говорится, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ.— говорится на сайте.Соучредитель и исполнительный директор фонда — родившаяся в России, а в 2015 году получившая украинское гражданство журналист, телеведущая и основатель украинского издания «Заборона медиа» (переводится как «Запрет медиа») Катерина Сергацкова. Согласно данным из открытых источников, она покинула постсоветскую республику в 2020 году из-за якобы поступивших в ее адрес угроз. Еще один соучредитель организации — медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович. Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.Интересно, что Екатерина Сергацкова, сообщает V102.RU, родилась в Волгограде, закончила Волгоградский государственный университет, впоследствии работала в ряде волгоградских СМИ, в частности, возглавляла редакцию газеты «Хронометр», а также трудилась корреспондентом изданий «МК в Волгограде» и «АиФ-Волгоград». В 2010 году она уехала из Волгограда в Крым, в 2015 году после получения украинского гражданства отказались от российского.В феврале Верховный суд РФ признал легион «Свобода России»* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, «Легион»* создан на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов». Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников организации в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1.* Запрещенная в России террористическая организация