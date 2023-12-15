Спорт

Волгоградский «Каустик» безнадежно проиграл ЦСКА

Спорт 15.12.2023 13:29
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15.12.2023 13:29


Волгоградским гандболистам не удалось прервать затянувшуюся проигрышную серию в Суперлиге - накануне,  14 декабря,  они проиграли на выезде московскому ЦСКА со счетом 32:41. Как сообщает V102.RU, армейцы с самого начала взяли матч против аутсайдера под свой контроль. К десятой минуте преимущество ЦСКА достигало 3 мячей, к перерыву этот отрыв сохранился.
Во втором тайме характер игры не изменился, команда Олега Ходькова спокойно держала «Каустик» на расстоянии четырех-пяти мячей.
Хотя волгоградские гандболисты сражались до последнего, но результат был предсказуемым и «Каустик» остался на последнем месте в турнирной таблице. Следующий матч команда Дмитрия Бочарникова и Рафаэля Самитова сыграет 20 декабря в Волгограде против астраханского «Динамо» в  18-30 ч. в  ФОК «Молодежный».


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