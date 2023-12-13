Закурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту Волгограда

Полицейские после приземления в аэропорту Волгограда самолета из Новосибирска задержали у трапа пассажира, который на борту решил выкурить сигарету. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчина закурил прямо в салоне за несколько минут до приземления. На борту было 69 пассажиров.

Официальный представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова подтвердила V102.RU это происшествие.

- В 23:50 командир воздушного судна авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс S5 5131 (Новосибирск - Волгоград) запросил наряд полиции к трапу после приземления. Причиной стало невыполнение требований экипажа одним из пассажиров. Посадка самолета прошла благополучно, пассажир передан сотрудникам полиции, - рассказала Голодова.

Согласно онлайн-табло, самолет Embraer-170 прибыл в Волгоград из Новосибирска по расписанию.