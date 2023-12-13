В Волгограде растут цены на говядину. Корреспонденты V102.RU десять дней назад посетили торговую сеть «Перекресток» и Ворошиловский рынок для фиксации цен на этот вид мяса, а сегодня мы сравнили ценники.







Полторы недели назад на рынке говяжью вырезку можно было купить по максимальной цене в 700 рублей и при этом к концу дня ее готовы были продать даже по 650 рублей за килограмм. Сегодня же бескостную говядину на Ворошиловском продают от 700 до 750 рублей, а с костями – по ценам от 480 до 550 рублей. Продавцы объясняют это приближающимся Новым годом и предупреждают, что мясо надо брать сегодня и много – и на новогодний стол, и на новогодние праздники.

– После нового года торговать говядиной неделю точно не будем, – утверждают торговцы, ссылаясь на отсутствие забоя в селах в первые дни нового года.

В торговой сети «Перекресток» говядина разных видов также прибавила в цене.

Если десять дней назад духовая говядина продавалась по 809 рублей, то сегодня – уже по 819. Вроде и немного подорожало, на 10 рублей, но получается, по рублю за каждый день. Мясо с лопаткой тоже недешевое – 729 рублей за кг.

При этом, по данным Волгоградстата, говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 0,25% и стоит в среднем 488 рублей за кг.

Напомним, что рост цен на говядину в России еще в конце ноября прогнозировали в Национальном союзе производителей. Гендиректор союза Роман Костюк обосновывал это стабильным падением производства, предпраздничным ростом цен и повышением издержек. Также Костюк признал, что производство говядины – единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте.