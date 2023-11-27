О росте цен на говядину на 7-10% к Новому году предупредили в Национальном союзе производителей этого вида мяса. Как сообщает V102.RU, такой прогноз озвучили коммерсанты «Парламентской газете». В частности, гендиректор союза Роман Костюк обосновал это стабильным падением производства, предпраздничным ростом цен и повышением издержек.Роман Костюк признал, что производство говядины – это единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте. До сих пор в Россию завозят от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства».

При этом отечественное производство занимает 18% рынка. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки,— это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности, добавил Костюк.При этом эксперты отметили, что темпы роста цен на говядину не будут «неадекватными». Так, например, курятина подорожала с начала года почти на 30%, а свинина – почти на 15%.Между тем, по данным Волгоградстата, в настоящее время средняя цена килограмма говядины в регионе составляет около 488 рублей. В случае увеличения стоимости этого вида мяса она будет стоить более 500 рублей.