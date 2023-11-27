Роман Костюк признал, что производство говядины – это единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте. До сих пор в Россию завозят от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства».
При этом эксперты отметили, что темпы роста цен на говядину не будут «неадекватными». Так, например, курятина подорожала с начала года почти на 30%, а свинина – почти на 15%.
Между тем, по данным Волгоградстата, в настоящее время средняя цена килограмма говядины в регионе составляет около 488 рублей. В случае увеличения стоимости этого вида мяса она будет стоить более 500 рублей.