В Волгограде отметят 30-летие первых медалей «Ротора»

Дублем в той встрече отметился Олег Веретенников, по голу на свой счёт записали Владимир Нидергаус, Андрей Коваленко и Валерий Есипов.
Спорт 11.12.2023 21:54
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11.12.2023 21:54
Дублем в той встрече отметился Олег Веретенников, по голу на свой счёт записали Владимир Нидергаус, Андрей Коваленко и Валерий Есипов.
В субботу, 16 декабря, в универсальном спортивном зале культурно-спортивного комплекса ООО «Газпром Трансгаз Волгоград« на ул. Козловская, 69 состоится встреча ветеранов «Ротора» с командой Rotor Ultras. Об этом сообщили V102.RU в клубе.Тридцать лет назад произошло историческое событие в волгоградском футболе - сине-голубые 10 ноября 1993 года на Центральном стадионе уверенно победили «Океан» из Находки — 5:1, и обеспечили себе второе место в чемпионате, а с ним - серебряные медали.
Дублем в той встрече отметился Олег Веретенников, по голу на свой счёт записали Владимир Нидергаус, Андрей Коваленко и Валерий Есипов.
Начало мероприятия в 10:00 ч. Вход свободный.
Фото сайта СК «Ротора»
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