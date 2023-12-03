Происшествия

В Волжском «Лада Приора» снесла двух пенсионерок

Происшествия 03.12.2023 11:28
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03.12.2023 11:28


Две пожилые женщины доставлены в больницу после ДТП на ул. Карбышева. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в 18-15 ч. «Лада Приора» совершила наезд на пенсионерок, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился 23-летний водитель.


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