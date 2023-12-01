«Стена обрушилась у соседей»: что известно о ЧП в жилом доме города Волжского

В городе Волжском Волгоградской области 1 декабря вечером в результате происшествия в жилом доме №28 по ул. Пионерской погиб мужчина. В настоящее время следственные органы выясняют причину ЧП, а в качестве одной из версий рассматривается взрыв бытового газа.

Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали в одном материале информацию официальных ведомств и сообщения местных жителей.

«Горят бытовые вещи»

Первые сообщения о происшествии в городе Волжском и фотографии с места происшествия стали появляться в социальных сетях около 17.10. Очевидцы сообщали о взрыве и пожаре в одной из квартир на пятом этаже жилого дома. В ГУ МЧС России по Волгоградской области в 17.28 ИА «Высота 102» подтвердили факт пожара, однако версию о взрыве газа нет.

– В 16.58 поступило сообщение о возгорании на ул. Пионерской. Горели домашние вещи. Все подробности станут известны после того, как пожарные закончат работу, – сообщили в главке МЧС, добавив, что взрыва газа не было.

Одновременно с этим администрация города Волжского распространила противоположную информацию – сообщалось, что в одной из квартир на Пионерской все-таки мог прогреметь взрыв. Правда, однозначно это не утверждалось.

– По предварительной информации на Пионерской,28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры. Все службы на месте, – дословно заявили чиновники в 17.30.

Через шесть минут на своей странице в Telegram мэр города Волжского Игорь Воронин назвал случившееся хлопком. Дословно: «Уважаемые волжане! На Пионерской, 28 по предварительным данным, произошел хлопок (предварительно бытовой газ), сейчас возгорание в двух квартирах. Все службы на месте».





Спустя полчаса после первого сообщения администрация Волжского проинформировала: «Пожар полностью ликвидирован. Возгорание в квартирах локализовано. Работают правоохранительные органы. Причины уточняются».

Еще через шесть минут – в 18.08 – в мэрии Волжского отмели версию о взрыве. При этом уточнялось, что в одной из квартир произошло обрушение стены:

– В 16.58 на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о возгорании в доме № 28 по улице Пионерской. Возгорание произошло в двух квартирах на пятом этаже. В доме частично пострадала межквартирная стена. На месте работают все экстренные службы и правоохранительные органы. В данный момент возгорание локализовано. Причина происшествия, связанная с бытовым газом, не подтвердилась. Что стало источником возгорания, устанавливают специалисты, – сообщили в администрации Волжского.

«Личность не установлена»

Вскоре после первых сообщений о ЧП в Волжском в социальных сетях прокатилась вторая волна информации о том, что на месте обнаружен труп человека. В ГУ МЧС России по Волгоградской области в 17.50 его назвали пострадавшим.

– В доме, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пострадал мужчина, личность устанавливается, – прокомментировали в ведомстве и далее к этой теме больше не возвращались.

В администрации Волжского ни о пострадавших, ни о погибших не заявляли. Факт гибели человека на ул. Пионерской, 28 подтвердили лишь в прокуратуре Волгоградской области.

– По предварительным данным, возгорание произошло сегодня около 17.00 в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома 28 по ул. Пионерской в Волжском. На месте происшествия обнаружен труп предположительно 66-летнего брата хозяйки квартиры. В настоящее время пожар локализован, повреждений иных квартир не имеется. По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила журналистам в 18.35 официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

«Стена рухнула, когда смотрели телевизор»

Корреспондент ИА «Высота 102» побывал на месте происшествия. Несмотря на сообщение администрации Волжского о том, что взрыва в квартире не было, жильцы квартир, расположенных по соседству с той, в которой произошел пожар, настаивают все-таки на обратном.

– В квартире, где все произошло, проживали родные брат и сестра, оба в возрасте. Отношения между ними сложно было назвать теплыми – мужчина частенько выпивал, случались ссоры, – рассказал один из соседей погибшего. – В тот момент, когда прогремел взрыв, как мы поняли, женщины дома не было, но она поднималась как раз к себе в квартиру по лестнице. Взрыв был достаточно сильным – окно выбило даже с обратной стороны дома.

Молодой мужчина, представившийся Дмитрием, рассказал, что перед происшествием заглянул в гости к сестре – в одну их квартир в соседнем подъезде.

– Мы только сели пить чай за стол, как раздался взрыв – затряслись все стены, – говорит волжанин. После повторного вопроса, точно ли это был взрыв, молодой мужчина повторил свою версию. Также волжанин подтвердил, что погибший злоупотреблял спиртными напитками.

Стена, как стало известно корреспондентам ИА «Высота 102», рухнула в квартире на той же лестничной площадке, на которой и произошел пожар.

– Стену снесло у соседей на той же площадке. В момент взрыва бабушка, дедушка и внучка находились в квартире, – говорят жильцы дома №28 по ул. Пионерской. – К счастью, никого из них в этот момент рядом со стеной не было, втроем они смотрели телевизор в соседней комнате.





Подчеркнем – официальная причина происшествия в жилом доме в городе Волжском будет названа по итогам проверки и специальных экспертиз. На месте происшествия продолжают работать следователи, а для координации действий сотрудников правоохранительных органов на ул. Пионерскую выехал и.о. прокурора Волжского Евгений Куканов.

Фото: ИА «Высота 102»

Видео: телеграм-канал Волгоград