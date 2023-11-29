Кабмин утвердил правила страховых выплат для добровольцев СВО





Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждаются правила страховых выплат для добровольцев и их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу кабмина, компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом.

– Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, – сообщают в правительстве, – для того чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением.

В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить его супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трех лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того, страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа.

Согласно августовскому указу президента России Владимира Путина, размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 млн рублей.

В случае установления инвалидности выплаты составят: более 2,3 млн рублей – при установлении I группы инвалидности, более 1,5 млн рублей – при установлении II группы инвалидности, а при установлении III группы инвалидности – более 780 тыс. рублей.

При получении тяжелого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тыс. рублей, а в случае легкого увечья – около 78,3 тыс. рублей.

Ознакомиться с постановлением можно на сайте правительства.