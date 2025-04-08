Госдума разрешила поступать из колледжей в вузы без ЕГЭ на схожие специальности





Сегодня, 8 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ на схожие специальности. Изменения вносятся в закон «Об образовании».

- Предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования, - говорится в пояснительной записке.

Однако, в законодательстве отсутствует оговорка о соответствии специальности при поступлении в вуз. Именно это уточнение, по мнению авторов, поможет качественнее подготовить будущих специалистов именно по их профилю подготовки, выбранной еще в колледже.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Новая поправка не даст обучающимся колледжей менять свою специальность, тем самым повысив качество образования и подготовки специалистов.