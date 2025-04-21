Федеральные новости

Суворовское училище возродят в регионе России

Федеральные новости 21.04.2025 15:38
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21.04.2025 15:38


В Саратовской области возродят Суворовское училище. Об этом 21 апреля со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина сообщило информагентство «СарИнформ»

Важно, чтобы в области Суворовское училище возродилось. Не скрою, что мы с губернатором [Романом Бусаргиным] для этого делаем определенные шаги, – цитирует издание Володина.

Здесь также  напоминают, что ранее в Саратовской области уже существовало суворовское училище, годом основания которого стал 1944-й. Однако в 1960 училище прекратило работу. 

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в 2024 году было возрождено артиллерийское училище. В 2025 году в этом же регионе возобновит работу высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты.

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