Детей из многодетных семей предлагают обеспечить бесплатным обучением в вузах





Детей из многодетных семей предлагают обеспечить бесплатным образованием в вузах. Как сообщает «Парламентская газета», данную категорию детей могут включить в список льготников, куда уже входят дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. Предполагается, что оплачиваться высшее образование детей многодетных будет за счет бюджета в пределах установленной квоты.

Единственное условие, по сообщению «Парламентской газеты», для того чтобы дети обучались в вузах бесплатно, – многодетная семья должна проживать на территории региона с низкой рождаемостью.

– Вырастить трех и более детей очень непросто, – считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья и один из авторов законодательной инициативы Сергей Леонов. – Это как минимум намного затратнее с финансовой точки зрения. Поэтому мы должны облегчить финансовое бремя наших многодетных, предоставив им дополнительные возможности с правом для их детей поступать на бюджет в вузы по выделенной квоте.

Внесением детей из многодетных семей в список получателей льготы законодатели планируют стимулировать рождаемость в регионах. Кроме того, большее количество таких детей получат шанс на высшее образование и впоследствии смогут стать успешными в профессии. Родители, в свою очередь, сэкономят существенные деньги на учебу.