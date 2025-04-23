Федеральные новости

Депутаты «перекрыли кислород» алкомаркетам в регионе России

Федеральные новости 23.04.2025 13:40
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23.04.2025 13:40


В Саратовской области по решению депутатов регионального парламента с 1 сентября 2025 года начнут действовать новые запреты на продажу алкоголя. Как сообщает ИА «СарИнформ», нововведения направлены на уменьшение количества алкомаркетов.  

Так, в частности, решением, принятым сегодня, 23 апреля, депутатами Саратовской области, продажа алкоголя на территории региона будет запрещена в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и пристройках к ним, где входы для покупателей находятся со стороны подъездов. Кроме того, с 1 сентября будет запрещен розлив в тару в «наливайках» в многоквартирных домах и пристройках к ним. 

Когда алкоголь продается на первом этаже жилого дома – это вопрос морали и ответственности. Мы говорим о разумных и взвешенных ограничениях форм торговли, которые угрожают качеству жизни нашего населения, – подчеркнули в Саратовской областной думе. 

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