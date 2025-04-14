Волгоградцам с 2026 пенсии будут индексировать два раза в год





Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на кабмин, с 2026 года вводится обязательная индексация пенсий два раза в год.

Как пояснил глава правительства Михаил Мишустин, вопрос о повышении пенсионного обеспечения является одной из основных задач кабмина. Теперь индексация будет происходить с 1 февраля с учетом инфляции за прошедший год и с 1 апреля – с учетом доходов Соцфонда за прошедший год.

Также со следующего года планируется совершенствовать систему предоставления медпомощи пожилым людям. Отмечается, что стратегия предполагает реализацию комплекса направлений для улучшения качества жизни людей.