Федеральные новости

Волгоградцам с 2026 пенсии будут индексировать два раза в год

Федеральные новости 14.04.2025 11:06
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14.04.2025 11:06


Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на кабмин, с 2026 года вводится обязательная индексация пенсий два раза в год. 

Как пояснил глава правительства Михаил Мишустин, вопрос о повышении пенсионного обеспечения является одной из основных задач кабмина. Теперь индексация будет происходить с 1 февраля с учетом инфляции за прошедший год и с 1 апреля – с учетом доходов Соцфонда за прошедший год. 

Также со следующего года планируется совершенствовать систему предоставления медпомощи пожилым людям. Отмечается, что стратегия предполагает реализацию комплекса направлений для улучшения качества жизни людей.  

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