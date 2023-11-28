В Волгограде двое директоров наторговали с ущербом для бюджета на 65,5 млн рублей

В Волгограде перед судом предстанут двое руководителей промышленного предприятия, которые продавали оборудование для буровых установок так, чтобы не платить налоги. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, они обвиняются в сокрытии от налогообложения 65,5 миллиона рублей.

Директору и фактическому руководителю предприятия инкриминируется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, с января по сентябрь 2022 года они направляли письма контрагентам о необходимости перечисления денежных средств за поставленное оборудование для буровых установок на счета подконтрольных фирм. В это время у их предприятия были долги по налогам и сборам.

Вину фигуранты уголовного дела не признают.

В ходе предварительного следствия ущерб в сумме 57 миллионов рублей удалось возместить.

По данным информагентства, перед судом предстанут руководители ООО «ВМЗ Инжиниринг». Эта организация специализируется на разработке проектов промышленных процессов и производств, а также оптовой торговлей различного оборудования.