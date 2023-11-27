В Волгограде возбудили дело о взятке в 5 миллионов рублей

В Волгограде двое местных жителей подозреваются в покушении на дачу взятки и мошенничество. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, фигурантами уголовного дела стали 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.
По версии следствия, директор коммерческой организации рассказал своему брату о том, что в управлении экономической безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области проводится проверка деятельности его предприятия.
Желая помочь родственнику, 50-летний мужчина обратился к своей 44-летней знакомой-юристу, которая сообщила, что вопрос о непроведении проверки в отношении директора коммерческой организации можно решить, если передать правоохранителям взятку.
Женщина в итоге получила от родственника бизнесмена миллион рублей «для решения проблемы», однако предприимчивая особа и не собиралась никому их передавать, а присвоила себе.
Спустя некоторое время она сообщила своему знакомому, что миллиона оказалось мало и надо добавить еще четыре. Эти деньги она тоже оставила себе.
Обстоятельства совершения коррупционного преступления в настоящее время устанавливают во втором отделе по расследованию особо важных дел, пояснили в региональном СУ СК.