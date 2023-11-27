Борьба с коррупцией

В Волгограде возбудили дело о взятке в 5 миллионов рублей

Борьба с коррупцией 27.11.2023 12:45
0
27.11.2023 12:45


В Волгограде двое местных жителей подозреваются в покушении на дачу взятки и  мошенничество. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, фигурантами уголовного дела стали 50-летний мужчина и 44-летняя женщина. 
По версии следствия, директор коммерческой организации рассказал своему брату  о том, что в управлении экономической безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области проводится проверка деятельности его предприятия.
Желая помочь родственнику, 50-летний мужчина обратился к своей 44-летней знакомой-юристу, которая сообщила, что вопрос о непроведении проверки в отношении директора коммерческой организации можно решить, если передать правоохранителям взятку.
Женщина в итоге получила от родственника бизнесмена миллион рублей «для решения проблемы», однако предприимчивая особа и не собиралась никому их передавать, а присвоила себе. 
Спустя некоторое время она сообщила своему знакомому, что миллиона оказалось мало и надо добавить еще четыре.  Эти деньги она тоже оставила себе.
Обстоятельства совершения коррупционного преступления в настоящее время устанавливают во втором отделе по расследованию особо важных дел, пояснили в региональном СУ СК.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
24.11.2023 16:42
Борьба с коррупцией 24.11.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2023 13:13
Борьба с коррупцией 23.11.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2023 11:07
Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 14:27
Борьба с коррупцией 15.11.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 13:35
Борьба с коррупцией 15.11.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.11.2023 14:16
Борьба с коррупцией 09.11.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2023 19:24
Борьба с коррупцией 08.11.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2023 13:58
Борьба с коррупцией 07.11.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.11.2023 11:14
Борьба с коррупцией 03.11.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.11.2023 11:17
Борьба с коррупцией 01.11.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.10.2023 11:35
Борьба с коррупцией 31.10.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2023 20:25
Борьба с коррупцией 29.10.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.10.2023 12:33
Борьба с коррупцией 26.10.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.10.2023 10:15
Борьба с коррупцией 25.10.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.10.2023 19:43
Борьба с коррупцией 23.10.2023 19:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:43
Поезд из Адлера в Саратов прибудет в Волгоград с 6-часовым опозданиемСмотреть фотографии
13:29
Над дорогами Волгоградской области хотят запустить дроны «Шмель»Смотреть фотографии
12:45
В Волгограде возбудили дело о взятке в 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцам дали 850 миллионов на оплату ЖКХСмотреть фотографии
11:41
Бочаров дал семь поручений в связи с наступлением календарной зимыСмотреть фотографии
11:15
Трое жителей Волгоградской области пострадали в массовом ДТП под РязаньюСмотреть фотографии
10:29
Московская фирма организует фуршеты для Волгоградской облдумы за 900 тысячСмотреть фотографии
10:00
Водителя грузовика осудят за смертельный маневр в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде поступил в продажу инновационный кроссовер JAECOO J7 с приятным бонусомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Первые призывники из Волгограда отправились на воинскую службуСмотреть фотографии
09:07
Цены на говядину в Волгоградской области могут превысить 500 рублей за кгСмотреть фотографии
08:44
Волгоградцы могут накопить миллион за 12,3 годаСмотреть фотографии
08:26
Из-за стихии в Сочи задерживаются поезда в ВолгоградСмотреть фотографии
08:01
Выборы главы Моисеевского сельского поселения выиграла самовыдвиженецСмотреть фотографии
22:35
Ждем победы и возвращения. В Волгограде завершился кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
20:00
Миссия выполнима? Том Круз помогает Украине «разводить» россиянСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы взяли четыре медали на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
18:39
«Хорошие места разлетаются в момент»: где волгоградцы планируют отдохнуть на Новый годСмотреть фотографии
17:14
В РПН открестились от лжеблаготворителей для волгоградского бизнесаСмотреть фотографии
15:24
Пропавшего на Кубани мужчину в штанах цвета хаки ищут под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам в ЦПКиО обещают устроить покатушки со световым шоу: видеоСмотреть фотографии
13:50
Не смирившийся с увольнением из-за Анет Сай полковник Климов ждет апелляциюСмотреть фотографии
13:00
На Украине погиб боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
В центре Волгограда легковушка протаранила трамвай. Движение парализованоСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области иностранец ответит за гибель семьи из ПодмосковьяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
«Мчалась в госпиталь с его любимыми мантами»: трогательная история мамы участника СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:54
Стали известны подробности о пропаже волгоградца с тату в виде медведяСмотреть фотографии
08:08
Какие погодные сюрпризы ждут волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:48
Уровень воды в Волге падает у Волгограда и Светлого ЯраСмотреть фотографии
20:27
Почетным волгоградцам оплатят поездки бизнес-классом на отдыхСмотреть фотографии
 