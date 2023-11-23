Экономика

В октябре на покупку новых автомобилей россияне потратили 340 млрд рублей

Экономика 23.11.2023 17:18
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23.11.2023 17:18


Совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определение его финансовой емкости* по итогам октября 2023 года провели «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ». 
Согласно результатам исследования, в октябре жители РФ потратили на покупку новых машин 339,7 млрд рублей. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее (в сентябре — 334,4 млрд руб.), и в 3,4 раза выше уровня годичной давности (в октябре 2022-го — 99,7 млрд руб.). Таким образом, после сентябрьского спада финансовая емкость рынка за месяц несколько выросла.
В октябре установлен новый рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей - более 60%. Всего за 10 месяцев 2023 года на покупку новых машин в России было потрачено 2,42 трлн рублей. Прогноз по итогам года – более 3 трлн рублей.
Премиум-сегмент падает, массовый растет
По сравнению с предыдущим месяцем затраты на покупку премиальных автомобилей снизились, а массовых — увеличились. Так, в октябре было реализовано 2,9 тыс. новых машин премиум-класса (включая люксовые марки). Потрачено на них было 40,9 млрд рублей — на 9,2% меньше, чем в сентябре. 
В свою очередь, машины массового сегмента были проданы в количестве 109,3 тыс. единиц на сумму 298,8 млрд рублей. И по сравнению с сентябрем затраты по ним выросли на 3,3%. Как следствие, за месяц доля премиального сегмента в финансовой емкости снизилась с 13,5% (в сентябре) до 12% (в октябре), а массового, соответственно, увеличилась — с 86,5% до 88%.
«Китайцы» преодолели 60%
В октябре установлен новый рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей. За месяц их было реализовано в количестве 62,3 тыс. экземпляров на сумму 209,6 млрд рублей. В результате на долю «китайцев» пришлось уже 61,7% от всей финансовой емкости, что является очередным рекордом. Напомним, что по итогам сентября в деньгах им принадлежало 59,5%. Таким образом, китайские бренды впервые преодолели отметку в 60%.
Другие участники рынка уступают лидеру довольно серьезно — не менее чем в 5 раз. Например, покупка автомобилей отечественных марок в октябре обошлась в 42,8 млрд рублей, европейских — в 37,1 млрд рублей, японских — в 27,2 млрд рублей, корейских — в 16,9 млрд рублей, американских —в 5,6 млрд рублей.

Если рассматривать объемы продаж, то здесь тоже лидируют «китайцы» (62,3 тыс. шт.), за которыми располагаются российские бренды (37,1 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские — 4,4 тыс. шт.; корейские — 3,9 тыс. шт.; европейские — 3,5 тыс. шт.; американские — 0,7 тыс. шт.
Три четверти денег ушло на кроссоверы и внедорожники
Сегмент SUV снова оказался самым популярным на российском рынке. Во второй месяц осени было продано 72,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что вылилось в потраченные 255,5 млрд рублей. Таким образом, на долю сегмента SUV в октябре пришлось 64,5% всего объема реализации и 75,2% финансовой емкости.
Вторыми по популярности в нашей стране остаются автомобили В-класса. За месяц было реализовано 27,8 тыс. таких машин на сумму 32,4 млрд рублей. Их доля составила 24,8% в объеме рынка и 9,5% в структуре затрат. Суммарно же этим двум сегментам (SUV и B) принадлежит примерно 90% реализованных машин и почти 85% потраченных денег.
Показатели всех остальных сегментов в общей сложности составили порядка 10% и 15% соответственно. Также стоит отметить, что несмотря на рост финансовой емкости в целом по рынку, в октябре наблюдается ее снижение сразу в нескольких сегментах, причем сильнее всего это произошло у купе и кабриолетов (-34,3% к сентябрю). А вот лучше других за месяц выросли затраты на покупку автомобилей сегмента LAV (в 2,8 раза).
- В октябре сумма денег, потраченных россиянами на покупку новых машин, достигла 340 млрд рублей. Это на 6 миллиардов больше, чем в сентябре, но все же уступает рекордному показателю августа, который составил 344 млрд рублей. Будет ли в этом году установлен новый рекорд за месяц, во многом зависит от того, как поведет себя рынок. Больше предпосылок для этого существует в декабре, поскольку в ноябре продажи автомобилей, как правило, «проседают», а в конце года традиционно наблюдается их скачок. В целом же по 2023 году финансовая емкость рынка может превысить 3 трлн рублей и стать рекордным показателем. Напомним, что до этого больше всего денег на покупку новых машин жители нашей страны потратили в 2021 году — 3,05 трлн рублей, — считает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.
- Одной из причин увеличения финансовой емкости в октябре является изменение структуры рынка новых легковых автомобилей. Так, в прошлом месяце подросла доля продаж «китайцев», которые имеют более высокую средневзвешенную цену. В свою очередь, рыночная доля машин отечественных марок, обладающих заметно меньшей стоимостью, снизилась. Именно китайские и российские бренды сегодня формируют структуру рынка — им принадлежит порядка 90% всего объема реализации. Поэтому в зависимости от перекоса в ту или иную сторону меняется и сумма затрат на покупку автомобилей, — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.


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