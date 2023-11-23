Детский футбольный клуб из Котельниково получил Кубок победителя в межрегиональном турнире





Детский футбольный клуб, который два с половиной месяца назад создал в городе Котельниково Волгоградской области Василий Абашин, получил признание на межрегиональном уровне.

В октябре и ноябре воспитанники клуба приняли участие в своих первых межрегиональных турнирах в городе Волгодонск Ростовской области. В составе клуба в спортивно-оздоровительных мероприятиях участвовали две группы - малышей дошкольного возраста (группа junior - 4-5 лет) и начальной школы (группа senior - 6-7 лет).

Группа junior попробовала свои силы в играх «Мой первый турнир». Мальчики 6-7 лет из группы senior сыграли матчи турнира «Золотая осень».

Для обоих команд игры прошли очень эмоционально и напряжённо. Юные футболисты из Котельниково впервые вышли на большое поле, и эмоции от напора противника, от профессиональной обстановки и торжественной атмосферы переполняли ребят.

- Мы стараемся делать спортивную жизнь юных футболистов активной, ведь серьезную игровую практику можно получить только на турнирах, в противоборстве с настоящими соперниками - сильными, опытными, сыгранными. Такие турниры позволяют получить соревновательный опыт, а первая игра запоминается на всю жизнь. Что может быть лучше для юного футболиста, чем схлестнуться в дружеском матче с командой противника, почувствовать себя сильным, смелым, ловким, взрослым, ну и, конечно же, забить свой первый гол! Мы учим наших чемпионов доверять друг другу, и соперничество с другими командами как ничто другое может сплотить ребят в достижении общей цели, научит верить в свои силы и друг в друга, ну и просто любить футбол! - говорит основатель детского клуба, заместитель главного геолога ЕвроХим-ВолгаКалия Василий Абашин.

Юные футболисты и тренерский состав клуба получили бесценный опыт и первые награды. По результатам турнира команда junior награждена дипломом и кубком за 1 место, а senior - памятным кубком и медалями за участие в турнире.







