Детский футбольный клуб из Котельниково получил Кубок победителя в межрегиональном турнире

Спорт 23.11.2023 16:13
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23.11.2023 16:13
Детский футбольный клуб, который два с половиной месяца назад создал в городе Котельниково Волгоградской области Василий Абашин, получил признание на межрегиональном уровне.
В октябре и ноябре воспитанники клуба приняли участие в своих первых межрегиональных турнирах в городе Волгодонск Ростовской области. В составе клуба в спортивно-оздоровительных мероприятиях участвовали две группы - малышей дошкольного возраста (группа junior - 4-5 лет) и начальной школы (группа senior - 6-7 лет).
Группа junior попробовала свои силы в играх «Мой первый турнир». Мальчики 6-7 лет из группы senior сыграли матчи турнира «Золотая осень».
Для обоих команд игры прошли очень эмоционально и напряжённо. Юные футболисты из Котельниково впервые вышли на большое поле, и эмоции от напора противника, от профессиональной обстановки и торжественной атмосферы переполняли ребят.
- Мы стараемся делать спортивную жизнь юных футболистов активной, ведь серьезную игровую практику можно получить только на турнирах, в противоборстве с настоящими соперниками - сильными, опытными, сыгранными. Такие турниры позволяют получить соревновательный опыт, а первая игра запоминается на всю жизнь. Что может быть лучше для юного футболиста, чем схлестнуться в дружеском матче с командой противника, почувствовать себя сильным, смелым, ловким, взрослым, ну и, конечно же, забить свой первый гол! Мы учим наших чемпионов доверять друг другу, и соперничество с другими командами как ничто другое может сплотить ребят в достижении общей цели, научит верить в свои силы и друг в друга, ну и просто любить футбол! - говорит основатель детского клуба, заместитель главного геолога ЕвроХим-ВолгаКалия Василий Абашин.
Юные футболисты и тренерский состав клуба получили бесценный опыт и первые награды. По результатам турнира команда junior награждена дипломом и кубком за 1 место, а senior - памятным кубком и медалями за участие в турнире.
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