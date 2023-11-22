Два поезда столкнулись в Ульяновской области, пострадали 25 человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал РЖД, они получили ушибы. Среди обратившихся за медицинской помощью один ребенок.

- 22 ноября в 14-49 ч. на станции Бряндино произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет. Причины происшествия устанавливаются, — заявили в пресс-службе.

Поезд Пермь-Адлер следует и через Волгоградскую область. Первая станция в регионе, где он делает остановку – Петров Вал, затем следует до Волгограда-1. В Петров Вале он должен был прибыть завтра к 11 часам утра.

Прибытие поезда из-за ЧП задерживается. Пока время задержки не называется.



Фото из архива ИА «Высота 102»