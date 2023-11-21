Более половины жителей ЮФО планируют участвовать в «черной пятнице»

Экономика 21.11.2023 14:05
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21.11.2023 14:05
Более половины жителей Южного федерального округа намерены участвовать в этом году в «черной пятнице» - массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24-30 ноября. При этом 49% не готовы тратить в «черную пятницу» больше 10 тысяч рублей, а 54% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».
Россияне активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 36% покупают товары и услуги только со скидками. Еще 44% стараются совершать со скидками только крупные и относительно дорогостоящие покупки. Редко пользуются скидками 17%. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними лишь 3%.
В этом году участвовать в «черной пятнице» и неделе распродаж в период 24-30 ноября намерены 55% опрошенных (12% определенно да, 43% скорее да). Не хотят покупать товары и услуги в «черную пятницу» 26% (скорее нет 18%, определенно нет 8%). При этом каждый пятый респондент (19%) затруднился ответить на этот вопрос.
Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в «черную пятницу» (можно было давать более одного варианта ответа), 67% сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, 37% - продовольственные товары, 33% - гаджеты и электронику, 32% - парфюмерию и косметику, по 27% - детские и продовольственные товары, 23% - строительные материалы и товары для ремонта. 3% готовы приобрести со скидкой в «черную пятницу» образовательные онлайн-курсы.
27% из тех, кто будет участвовать в «черной пятнице» в этом году, планируют потратить не более 5 тысяч рублей, еще 22% - 5-10 тысяч. 18% готовы раскошелиться на 10-15 тысяч рублей, 7% - на 15-20 тысяч, столько же собираются заложить траты на сумму свыше 20 тысяч рублей. 20% затруднились с ответом.
54% участников «черной пятницы» будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 26%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 10%. Еще 10% затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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