Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась до 6,58%

Инфляция в сфере непродовольственных товаров составила в октябре 5,02% (что на 0,17 п.п. выше, чем в сентябре). Из-за произошедшего ранее ослабления рубля подорожали импортные товары, запчасти и материалы. В результате ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, мебель, смартфоны, кухонные плиты, объяснили составители доклада. В годовом выражении подорожали холодильники, медленнее дешевели телевизоры, стиральные машины и микроволновые печи, пояснили аналитики.
Экономика 21.11.2023 12:51
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21.11.2023 12:51
Инфляция в сфере непродовольственных товаров составила в октябре 5,02% (что на 0,17 п.п. выше, чем в сентябре). Из-за произошедшего ранее ослабления рубля подорожали импортные товары, запчасти и материалы. В результате ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, мебель, смартфоны, кухонные плиты, объяснили составители доклада. В годовом выражении подорожали холодильники, медленнее дешевели телевизоры, стиральные машины и микроволновые печи, пояснили аналитики.
Такие данные опубликовало волгоградское отделение Банка РФ в экспертном докладе за октябрь 2023 года. Как передает V102.RU, в сентябре этот показатель составлял 5,76%. Причем инфляция выросла по сравнению с сентябрем как в сфере продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также в области услуг. Аналитики объяснили эту тенденцию увеличением издержек производителей и ретейлеров, произошедшим ранее ослаблением рубля и ростом потребительского спроса.В частности, в октябре годовой прирост цен на продовольствие увеличился до 6,29% после 4,75% в сентябре. На эту тенденцию повлиял рост затрат животноводов и переработчиков мяса на кормовые добавки, ветпрепараты и упаковку. Также подорожало обслуживание иностранного оборудования, пояснили аналитики. Это привело к ускорению годового роста цен на свинину и говядину. Вслед за сырьем росли и цены на мясные продукты.
Инфляция в сфере непродовольственных товаров составила в октябре 5,02% (что на 0,17 п.п. выше, чем в сентябре). Из-за произошедшего ранее ослабления рубля подорожали импортные товары, запчасти и материалы. В результате ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, мебель, смартфоны, кухонные плиты, объяснили составители доклада. В годовом выражении подорожали холодильники, медленнее дешевели телевизоры, стиральные машины и микроволновые печи, пояснили аналитики.
Не избежала роста инфляции и сфера услуг. Эксперты отметили рост цен на услуги мойки автомобилей ускорился из-за подорожания автохимии и автокосметики. К тому же издержки перевозчиков выросли из-за роста цен на запчасти и дорожавшего в прошлые месяцы топлива. Это привело к повышению годовых темпов прироста цен на проезд в городском транспорте: маршрутном и обычном такси, а также в автобусах.
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