Россия-Куба: транспорт и парковки готовы к наплыву болельщиков в Волгограде

В Волгограде через несколько часов начнется товарищеский матч между сборными России и Кубы, передает V102.RU. По информации РФС, несмотря на то, что игра начнется в 19:30, доступ на стадион «Волгоград Арена» открыт с 16:30. Общественный транспорт в городе переведен на усиленный режим работы. Количество подвижного состава и время работы общественного транспорта увеличено.

Напомним, что в целях безопасности после 16:00 трамваи и троллейбусы будут следовать без остановки у «Волгоград Арены».

Болельщиков будут высаживать и забирать на остановках «Мамаев Курган» и «Центральный парк культуры и отдыха ».

Скоростной трамвай в Волгограде сегодня, 20 ноября, будет работать до 23:00. Последний вагон от остановки «Мамаев Курган» до «Ельшанки» пойдет в 22:30, а в направлении «ВГТЗ» – в 23:20.

Также будет продлено время работы трамваев № 1, 2, 4, 10. В день матча заключительные рейсы от конечной остановки «Детский центр» транспорт выполнит около 23:30.

На троллейбусные маршруты №8а и №9 выйдут дополнительные машины. Так, в северном направлении отправятся троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а. В южном направлении – №№ 8а, 10а и 15а.

По три электробуса будет подано к остановкам «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», все они отправятся в Кировский район.

Назначены дополнительные городские электрички сообщением Волгоград-1 – Волжский и Краснооктябрьская – Шпалопропитка:

- №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:08, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 22:16, прибытием на конечную ст. Волжский в 23:09;

- №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:03, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) - в 22:10, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 23:21.

Для болельщиков, решивших воспользоваться личным транспортом, организованы более 3,5 тысячи парковочных мест в пешей доступности от стадиона «Волгоград Арена».

Самые крупные автостоянки, рассчитанные от 200 до 1,3 тысячи мест, расположены по ул. 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», на парковке за зданием Областного суда, у академии физической культуры со стороны ул. Крылова, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград».

В РФС советуют приходить на стадион заранее, чтобы успеть пройти все необходимые проверки и вовремя попасть на матч. Перед началом игры подготовлена насыщенная развлекательная программа.

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